Российские виноделы могут гордиться: только за последние несколько лет отрасль резко продвинулась вперед. В этом есть и заслуга государства: производство вин получила масштабную поддержку и от госбюджета, и от частного инвестирования.
В качестве доказательства эксперты приводят цифры, озвученные на винодельческом форуме — например, ассортимент российского напитка в магазинах уже перешагнул рубеж в 50% от общего количества, а площадь виноградников превысила 100 тысяч гектаров. Строятся авторские питомники для выращивания собственных саженцев — это поможет сократить импорт, а разнообразие сортов обеспечило прирост марок вин с защищённым географическим наименованием. Их количество поднялось с 800 до нескольких тысяч.
Ранее на винодельческом форуме поделились предложением внести российские вина в обязательный список меню ресторанов.
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