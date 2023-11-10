Отечественное вино завоевало популярность на внутреннем рынке

0:59 Your browser does not support the audio element. Экономика

Российские виноделы могут гордиться: только за последние несколько лет отрасль резко продвинулась вперед. В этом есть и заслуга государства: производство вин получила масштабную поддержку и от госбюджета, и от частного инвестирования.

Фото: openverse by Caliterra is licensed under CC BY-SA 2.0.

В качестве доказательства эксперты приводят цифры, озвученные на винодельческом форуме — например, ассортимент российского напитка в магазинах уже перешагнул рубеж в 50% от общего количества, а площадь виноградников превысила 100 тысяч гектаров. Строятся авторские питомники для выращивания собственных саженцев — это поможет сократить импорт, а разнообразие сортов обеспечило прирост марок вин с защищённым географическим наименованием. Их количество поднялось с 800 до нескольких тысяч.

Ранее на винодельческом форуме поделились предложением внести российские вина в обязательный список меню ресторанов.

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