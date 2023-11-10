Запад пока боится присвоить себе российские замороженные активы

1:08 Your browser does not support the audio element. Экономика

Более 200 миллиардов евро из российских активов, которые попали под санкции, находятся в ЕС, в основном — в клиринговом центре Euroclear.

Фото: Нейросеть Шедеврум

До III квартала 2023 года они уже принесли прибыль в 3 миллиарда евро.

США и Евросоюз хотят использовать эти доходы для "восстановления Украины". А в минфине США предложили ввести налог на эту прибыль, заявив, что "это не то же самое, что арест активов".

Чиновники США, желая хоть чуть снять с себя бремя содержания киевской власти, всё сильнее давят на правительства Европы, убеждая их в необходимости передать Киеву "российское замороженное".

Но крупные страны Европы откровенно боятся — они хотят убедиться, что формула использования прибыли от замороженных активов РФ юридически обоснована и не поставит под угрозу финансовую стабильность, отмечают западные СМИ. То есть ЕС нужен хоть какой-нибудь документ, который бы юридически оправдал грабёж.

Пока придумать ничего так и не удалось.

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В ЕС намерены передать замороженные активы РФ Украине