Сроки ухода Raiffeisen (RBI) с российского рынка остаются неопределенными. Европарламент так и не утвердил поправку, призывающую Евросоюз установить крайние сроки ухода из России иностранных банков.
Голосование проходило в Европарламенте 9 ноября. Инициатива связана с ужесточением западных санкций, следует из итогов голосования. Одним из условий Европарламента является требование заставить все иностранные банки покинуть российский рынок.
Raiffeisen все еще остается крупнейшим западным банком, продолжающим свою финансовую деятельность в России. Об этом отдельно говорилось в тексте предложенной и отклоненной поправки к резолюции. В том же документе содержится призыв к Евросоюзу "пригрозить" вторичными санкциями неевропейским финансовым институтам. Такая мера, по мнению евродепутатов, закроет лазейки обхода западных ограничений.
Ранее глава группы Raiffeisen Bank International Йоханн Штробль сообщал, что уход RBI из России до конца текущего года вряд ли возможен.
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