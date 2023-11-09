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В следующем году ЦБ протестирует оплату цифровым рублем по динамическому QR-коду

1:08
Экономика

Представители Центробанка анонсировали начало проработки вопроса о создании единого платежного QR-кода. Такую идею представителям российского регулятора предложили накануне в ВТБ.

В следующем году ЦБ протестирует оплату цифровым рублем по динамическому QR-коду
Фото: "Painting QR code" by Fabrice de Nola is licensed under CC BY-SA 2.0.

Согласно инициативе, единый платежный QR-код позволит проводить бесконтактную оплату вне зависимости от способа расчета — будь то карта, лицо, либо же другой способ.

Как рассказала первый зампред Центробанка РФ Ольга Скоробогатова во время пленарного заседания форума "Финополис", проработку вопроса о создании единого QR-кода регулятор собирается начать уже в этом году.

"Действительно, такое изобилие QR-кодов, что человек теряется, что оплачивать и чем они между собой отличаются. <…> Тема унифицированного QR [кода — ред.] не только для цифрового рубля, но и для "безнала", встает у нас как задача этого года", — объяснила Скоробогатова.

Кроме того, она подчеркнула, что представители Центробанка также хотят обсудить данный вопрос вместе с участниками ассоциации "Финтех".

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Автор Виктория Борисюк
Виктория Борисюк — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру.
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