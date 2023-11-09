Россия и Казахстан подписали меморандум о сотрудничестве по строительству ТЭЦ. Отмечается, что в ходе переговоров между главой Казахстана Касым-Жомарты Токаевым и президентом РФ Владимиром Путиным, которые состоялись в Астане, главы государств подписали совместное заявление и план совместных действий двух стран на 2024-2026 годы.
В частности, министерства энергетики двух стран также подписали меморандум о взаимопонимании о сотрудничестве по проектам строительства ТЭЦ в трёх городах Казахстана. Речь идет о сотрудничестве по проектам строительства ТЭЦ "Кокшетау", ТЭЦ "Усть-Каменогорск" и ТЭЦ "Семей".
Помимо этого, сторонами подписан меморандум о взаимопонимании и сотрудничестве, касающийся вопросов инспекции труда между Федеральной службой по труду и занятости и комитетом труда и социальной защиты министерства труда и социальной защиты населения республики.
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