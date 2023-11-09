Песков раскрыл, сколько США тратят на обслуживание своего госдолга

0:57 Your browser does not support the audio element. Экономика

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков считает, что вскоре США будет не хватать бумаги на печатание денег. Он подчеркнул, что всё дело в том, что на обслуживание своего госдолга Америка тратит более 200 млн долларов в час. Об этом официальный представитель Кремля рассказал в своём выступлении, которое опубликовано в Telegram-канале журналиста программы "Москва. Кремль. Путин" на "России 1" Павла Зарубина, отвечая на вопрос журналистов, могут ли США, у которых кончаются средства на поддержку Украины, напечатать деньги.

Фото: CreativeCommons by Пресс-служба Президента России is licensed under CC BY 4.0

"Я вот только недавно читал, что США фактически свыше 200 миллионов долларов в час тратят на обслуживание своего долга", — указал Песков.

На вопрос о том, если ли вероятность, что "печатные станки" скоро сломаются, он добавил, что бумаги у Америки скоро будет не хватать.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение) Добавьте "Правду.Ру" в свои источники News.Google,.