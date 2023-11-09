Поставщики чая предупреждают о грядущем повышении цен на напиток

В ближайшее время на полках российских магазинов может подорожать чай. Любимый многими россиянами напиток станет дороже примерно на 15-20%., передаёт Telegram-канал Mash.

Фото: Openverse by A Girl With Tea is licensed under CC BY 2.0.

Опрошенные участники рынка рассказали каналу, что ценник на чай увеличится в виду того, что "растут давние проблемы с логистикой и они всё более усугубляются", поэтому прогноз по стоимости чая пока неоптимистичный.

Уточняется, что стремительно дорожают контейнерные перевозки, а на российский рынок чая в большинстве поступают импортные сорта напитка. Кроме того, негативно на ценовую политику влияют скачки национальной российской валюты, подчеркнули эксперты.

На фоне валютных скачков происходит также удорожание импортного сырья и в целом всё это ведёт к тому, что конечный потребитель увидит подорожавший продукт.

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