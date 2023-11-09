Российская Федерация будет и впредь занимать лидерские позиции по экспорту пшеницы. В текущем году аграрии собрали хороший урожай, что вселяет оптимизм, заявил глава государства Владимир Путин во время встречи со своим казахстанским коллегой Касым-Жомартом Токаевым, передаёт информагентство ТАСС.
Президент отметил, что наша страна "занимает прочные передовые позиции в мире по производству и экспорту пшеницы", добавив, что в текущем году отечественным аграриям удалось собрать внушительный урожай зерна, а потенциал экспорта прогнозируется на отметке 60 млн тонн.
Путин подчеркнул, что такие отменные показатели дают России основание считать, что мы и далее будем удерживать лидерские позиции на мировом рынке зерна, а расчёты стран Запада на несостоятельность России не оправдались.
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