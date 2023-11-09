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Набиуллина: высокие ставки помогают избежать самоподдерживающейся девальвации

Экономика

Глава Центрального Банка РФ Эльвира Набиуллина обратила внимание, что высокие ставки позволяют избегать "самоподдерживающейся девальвации" рубля. Глава регулятора предупредила, что в случае "ослабления хватки" никаких изменений не произойдёт.

Набиуллина: высокие ставки помогают избежать самоподдерживающейся девальвации
Фото: Konstantin Kokoshkin/Global Look Press

По её словам, рост ключевой ставки стал, в том числе, и реакцией на падение рубля.

"Повышением ставки мы реагировали в том числе на ослабление курса. Вы знаете, мы всегда говорим, что у нас нет цели поддерживать рубль в каком-то диапазоне, но динамика курса, конечно, является чувствительным индикатором состояния внутреннего спроса, а во-вторых, влияет на инфляционные ожидания. И денежно-кредитная политика, которая направлена на поддержание низкой инфляции, обеспечит и стабилизацию курса", — подчеркнула глава Центробанка в ходе своего выступления на совместном заседании нескольких комитетов Госдумы, тема которого — "Основные направления единой государственной денежно-кредитной политики".

При этом председатель регулятора также напомнила, что прежде о рисках самоподдерживающейся девальвации ранее говорил зампред Центробанка Алексей Заботкин. Он указывал, что, в случае, если уровень ставок не будет соответствовать инфляционным и девальвационным ожиданиям, то это приведёт к "турецкому сценарию".

По словам Набиуллиной, для того, чтобы вернуть инфляцию к цели в конце 2024 года, нужно поддерживать денежно-кредитную политику несколько кварталов подряд. Тем не менее, в Центробанке ожидают, что в 2024 году темпы кредитования останутся положительными.

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Автор Виктория Борисюк
Виктория Борисюк — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру.
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