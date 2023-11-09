Аналитик предрёк укрепление рубля: когда и насколько

В ближайшие две недели курс российской национальной валюты может укрепиться до 90 рублей за доллар — таков прогноз финансового аналитика BitRiver Владислава Антонова.

Фото: Reuters by Sergei Karpukhin

Целковый уже несколько упрочнил свои позиции на Мосбирже за последние дни — в среду он торговался ниже 92 ₽/$. По мнению эксперта, это стало результатом повышения ключевой ставки ЦБ, что снизило спрос на импорт.

"Дальнейшее укрепление рубля возможно в связи с приближающимся налоговым периодом и обязательной продажей выручки экспортёрами", — полагает Антонов.

Требование к экспортёрам об обязательной продаже валютной выручки будет действовать ещё полгода, всё это время поддерживая рубль, к тому же возможно дальнейшее увеличение ключевой ставки ЦБ, поэтому более вероятен тренд на укрепление "деревянного", нежели на его ослабление.

Психологический момент тоже играет роль: если курс рубля ниже 94,5 ₽/$, то он скорее поползёт вниз — к новому рубежу в 90 ₽/$. В любом случае, в ноябре российская валюта не должна выйти за пределы 91-95 ₽/$, заключил аналитик.

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