Forbes: выдачи ипотеки в России уменьшились почти на 20%

В октябре этого года объём выдачи ипотеки в России по сравнению с сентябрём сократился на 19,41%. По предварительным данным, он достиг 775,6 млрд рублей.

Фото: Konstantin Kokoshkin/Global Look Press

Причём, суммарно за девять месяцев этого года в России выдали на 72,2% больше ипотечных кредитов, чем за тот же период прошлого года.

"Объем выдач ипотечных кредитов составил 775,6 млрд рублей. Показатели октября 2023 года на 19,41% ниже сентября 2023 года и на 71,7% выше октября 2022 года. В количественном выражении снижение выдач в октябре составило 17,11% (192,3 тыс.)", — уточняется в материалах.

При этом аналитики выразили мнение, что на снижение объёмов выдачи ипотеки могло повлиять увеличение первоначального взноса по госпрограммам. Уточняется, что он стал выше с 15% до 20%.

По мнению специалистов, российский рынок ипотеки начал реагировать на меры, которые предприняли власти страны и Центральный Банк РФ для его охлаждения. Кроме того, влияние также могло оказать ужесточение банками регулирования.

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