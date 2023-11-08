Набиуллина: ЦБ знает, что делать в случае санкций против Мосбиржи

1:02 Your browser does not support the audio element. Экономика

В Центробанке РФ заявили о том, что готовятся к возможному введению Западом антироссийских санкций против Мосбиржи. Как отметила глава Банка России Эльвира Набиуллина, все возможные риски от таких последствий оцениваются.

Фото: Konstantin Kokoshkin/Global Look Press

"Мы постоянно оцениваем риски финансовой инфраструктуры к разного рода санкциям, моделируем ситуации, принимаем меры для того, чтобы превентивно уменьшить такого рода риски", — отметил глава регулятора в кулуарах форума Finopolis.

При этом Набиуллина обратила внимание, что у Московской биржи существуют различные виды торгов, и что она взаимодействует не только с иностранными инструментами. Таким образом, в Центробанке РФ знают, какие меры следует предпринять в том или ином случае.

Напомним, что на прошлой неделе под антироссийские санкции США попала "СПБ биржа". Торги на ней были приостановлены 2 ноября с 18.00 мск.

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