Кремль предупредил об ответе на конфискацию Западом российских активов

1:05 Your browser does not support the audio element. Экономика

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков предупредил об ответе на конфискацию российских активов Западом в пользу Украины.

Фото: kremlin.ru

Накануне комитет по иностранным делам палаты представителей конгресса США одобрил законопроект, разрешающий конфисковать суверенные российские активы для их передачи Украине.

Это решение абсолютно незаконно и будет оспорено Россией, заявил Песков.

"Это повлечет очень серьезные судебные и юридические издержки для тех, кто такие решения примет и такими решениями воспользуется", — предупредил он.

По словам представителя Кремля, ответные меры сейчас прорабатываются. Они вряд ли будут зеркальными, но точно — неотвратимыми. "Но они будут такими, какими они будут наилучшим образом соответствовать нашим интересам", — пояснил он.

Эксперты не сомневаются, что России есть чем ответить на недружественные шаги. Ведь речь идёт ни много ни мало о 300 миллиардах фактически украденных долларов.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение) Добавьте "Правду.Ру" в свои источники News.Google,.