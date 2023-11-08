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Politico: польские водители обвинили украинских дальнобойщиков в разорении

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Экономика

Польские грузоперевозчики вышли на протесты из-за конкуренции с украинцами в сегменте, заявили аналитики. По их словам, полякам грозит разорение из-за дальнобойщиков из Незалежной.

Politico: польские водители обвинили украинских дальнобойщиков в разорении
Фото: facebook.com/ Державна прикордонна служба України

Согласно информации, украинцы существенно снизили цены на услуги и возят грузы не только транзитом, но и внутри Польши, чем вредят местным компаниям.

"Они (польские водители. — Прим. ред.) жалуются, что украинцы перевозят грузы внутри самой Польши, <…>, а также занимаются перевозками из Польши в третьи страны", — пишет Politico.

Отмечается, что польским предпринимателям приходится увольнять сотрудников на фоне нехватки заказов и денег.

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Автор Екатерина Широкова
Екатерина Широкова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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