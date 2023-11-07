Словакия потеряла миллионы евро без российского газа

1:18 Your browser does not support the audio element. Экономика

Компания Eustream, которая занимается транзитом природного газа через Словакию, впервые за многие годы показала убыток, говорится в материале словацкого издания Denník Postoj.

Фото: CreativeCommons by andyarthur is licensed under CC BY 2.0

Проблемы есть не только у компании. Важный источник дохода потеряло о государство, поскольку Евросоюз проводит политику отказа от поставок природного газа из России. Так что золотая жила для Словакии иссякла, говорится в материале (перевод "ИноСМИ").

Ранее российские поставщики газа, как и их европейские клиенты, платили сборы за транзит через словацкую территорию. В 2020 году доход компании Eustream достиг почти 750 миллионов евро, прибыль — 360 миллионов.

Но то было раньше. А в этом году компания впервые показала убыток в размере более 12,6 миллиона евро. Соответственно, сократились и налоговые поступления в бюджет Словакии.

Напомним, в Киеве недавно заявили, что не собираются продлевать контракт на транзит российского газа. А через территорию Украины он поступает в государства Восточной и Центральной Европы — Австрию, Венгрию, Словакию.

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