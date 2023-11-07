Госдума приняла в первом чтении проект о вычетах по НДФЛ на долгосрочные сбережения

1:02 Your browser does not support the audio element. Экономика

Госдума приняла в первом чтении правительственный проект, касающийся введения налоговых вычетов по НДФЛ на долгосрочные сбережения граждан. Как пишет РИА Новости, такие вычеты предполагается предоставлять в сумме уплаченных пенсионных (сберегательных) взносов, а также внесённых на ИИС денежных средств в пределах 400 тысяч рублей в год.

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При этом в пояснительной записке к проекту значится, что получить вычеты можно будет при определённых условиях — например, если гражданин начал получать негосударственную пенсию, либо имеет основания назначения выплат по договору долгосрочных сбережений (не менее 10 лет с даты его заключения) или по договору на ведение ИИС (также минимум 10 лет).

Кроме того, новый законопроект также предусматривает сохранение действующих инвестиционных налоговых вычетов по НДФЛ в отношении ИИС, которые были прежде открыты до 31 декабря 2023 года.

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