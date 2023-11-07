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В российском сельском хозяйстве появится новая культура — мискантус

0:54
Экономика

Экзотическая культура в перспективе появится в российском сельском хозяйстве. Об этом сообщили в Институте цитологии и генетики СО РАН (ИЦиГ) — сейчас специалисты работают над внедрением культуры.

В российском сельском хозяйстве появится новая культура — мискантус
Фото: Wikimedia Commons

На данный момент российские специалисты активно развивают сеть предприятий, где мискантус (многолетнее травянистое растение) будет не только перерабатываться, но и производиться. Сейчас запущены в работу площадки на многих территориях: в Московской, Новосибирской и Калининградской областях — здесь занимаются выращиванием мискантуса.

В перспективе из растительных волокон будут производить целлюлозу. Выгода очевидна — только от одного гектара плантации можно будет получить до 4 тонн сырья. Древесина уступает в плане цены, поэтому мискантус вполне способен конкурировать с древесной промышленностью.

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Мискантус гигантский. Для чего выращивать мискантус
Автор Александр Приходько
Александр Приходько — журналист, внештатный корреспондент Правды.Ру
Редактор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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