В российском сельском хозяйстве появится новая культура — мискантус

0:54 Your browser does not support the audio element. Экономика

Экзотическая культура в перспективе появится в российском сельском хозяйстве. Об этом сообщили в Институте цитологии и генетики СО РАН (ИЦиГ) — сейчас специалисты работают над внедрением культуры.

Фото: Wikimedia Commons

На данный момент российские специалисты активно развивают сеть предприятий, где мискантус (многолетнее травянистое растение) будет не только перерабатываться, но и производиться. Сейчас запущены в работу площадки на многих территориях: в Московской, Новосибирской и Калининградской областях — здесь занимаются выращиванием мискантуса.

В перспективе из растительных волокон будут производить целлюлозу. Выгода очевидна — только от одного гектара плантации можно будет получить до 4 тонн сырья. Древесина уступает в плане цены, поэтому мискантус вполне способен конкурировать с древесной промышленностью.

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