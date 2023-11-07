Экзотическая культура в перспективе появится в российском сельском хозяйстве. Об этом сообщили в Институте цитологии и генетики СО РАН (ИЦиГ) — сейчас специалисты работают над внедрением культуры.
На данный момент российские специалисты активно развивают сеть предприятий, где мискантус (многолетнее травянистое растение) будет не только перерабатываться, но и производиться. Сейчас запущены в работу площадки на многих территориях: в Московской, Новосибирской и Калининградской областях — здесь занимаются выращиванием мискантуса.
В перспективе из растительных волокон будут производить целлюлозу. Выгода очевидна — только от одного гектара плантации можно будет получить до 4 тонн сырья. Древесина уступает в плане цены, поэтому мискантус вполне способен конкурировать с древесной промышленностью.
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