Служба доставки DHL увеличила стоимость своих услуг в России

1:41 Your browser does not support the audio element. Экономика

С 1 ноября служба доставки DHL повысила стоимость своих услуг в России. Уточнятся, что в среднем цены выросли на 35%. Об этом пишет РБК.

Фото: 4esnok.by

При этом участники рынка считают повышение "нерядовым". Ведь, несмотря на сокращение компанией своей деятельности в РФ, на трансграничном направлении ее доля по-прежнему остается значительной.

Об увеличении логистическим оператором цен стало известно из письма, отправленного DHL клиентам. Отмечается, что компания увеличила в стране тарифы на доставку, услуги по таможенному декларированию, а также дополнительные сервисы и сборы.

"В соответствии с глобальной политикой ценообразования компания DHL Express ежегодно пересматривает стоимость услуг, принимая во внимание целый ряд факторов, в числе которых инфляция, операционные и иные затраты, такие как стоимость авиационных перевозок, автомобилей и их комплектующих, ГСМ (горюче-смазочных материалов. — прим. ред.) и топлива, в том числе и авиационного, увеличение тарифов на аэропортовые сборы", — указывает оператор.

Тем не менее, в среднем расценки за доставку перевозчика по странам в расчете за 1 кг груза остались прежними. Однако увеличилась стоимость сопутствующих услуг. В частности, это касается надбавки за нестандартные габариты груза (рост на 37%), транспортировки литиевых батарей (на 72%) и доставки в страны повышенного риска (на 64,6%).