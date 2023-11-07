Товарооборот между Россией и Китаем вырос на 27 процентов

1:08 Your browser does not support the audio element. Экономика

За 10 месяцев текущего года товарооборот между Россией и Китаем составил 196,48 миллиарда долларов, что на 27,7 процента больше, чем за аналогичный период 2022 года.

Фото: datamarnews.com

Согласно данным, опубликованным главным таможенным управлением Китая, оборот между Россией и Китаем за январь-октябрь 2023 года увеличился на 27,7 процента и достиг 196,48 миллиарда долларов.

В течение этого периода Китай импортировал товары из России на сумму 90,076 миллиарда долларов, что представляет рост на 52,2 процента по сравнению с аналогичным промежутком 2022 года.

Экспорт товаров из РФ в КНР также увеличился на 12,4 процента, достигнув 106,405 миллиарда долларов.

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