Кухонные шкафы резко подорожали в России

1:19 Your browser does not support the audio element. Экономика

Кухонные шкафы резко выросли в цене в России. Так, в сентябре 2022 года они стоили на 36% дешевле. На это обратил внимание генеральный директор Первой мебельной фабрики Александр Шестаков.

Фото: openverse.org by Percita is licensed under CC BY-SA 2.0.

Всё дело здесь в ослаблении курса рубля, что привело к повышении цен на импортную мебель, пишет Газета.Ru. Вдобавок к этому отечественные производители были вынуждены поднять цены на некоторые свои товары, особенно те, которые содержат много импортных компонентов.

Импортировать российским производителям приходится преимущественно химию, лаки, краски, текстиль для мебели и запчасти.

"Применение химических компонентов в мебели, связанное с теми же лакокрасочными работами или облицовкой, на цены существенно не влияет. Но доля фурнитуры в стоимости мебели может доходить до 40% от ее стоимости. Поэтому существенно подорожала корпусная мебель — те же кухонные шкафы", — пояснил Шестаков.

По этим же причинам подорожала и мягкая мебель, изготавливаемая с импортной фурнитурой и тканями. Особенно это касается диванов, в основе которых находятся сложные зарубежные раскладные системы, добавил эксперт.

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