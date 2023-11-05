Импорт российского СПГ в ЕС достиг рекордных объёмов

1:29 Your browser does not support the audio element. Экономика

Импорт сжиженного природного газа из России в страны Евросоюза достиг рекордных объёмов. Несмотря на санкции, Испания и Бельгия нарастили импорт российского СПГ вдвое.

Фото: Openverse by Ervins Strauhmanis is licensed under CC BY 2.0

Согласно информации из Центра германских исследований Института Европы Российской академии наук, поставки СПГ из России в Европу достигли исторического максимума в прошлом году, составив 16,7 миллиарда кубических метров.

Для сравнения, в 2021 году объём поставок составлял 12,3 миллиарда кубических метров, и в текущем году наблюдается сохранение этой тенденции.

По словам экспертов, для подобных "всплесков" активных закупок, есть несколько причин.

"Не все страны Европы имеют выход к морю и обладают мощностями по регазификации СПГ. Испания традиционно обладает большими объёмами таких мощностей. Но из этих двух стран затем регазифицированный продукт поставляется гораздо большему числу стран, которые продолжают потреблять российский газ", — пояснил "Известиям" и. о. заведующего кафедрой мировой экономики и международных экономических отношений Государственного университета управления Евгений Смирнов.

Между тем испанские власти назвали Россию третьим по величине закупок крупнейшим поставщиком СПГ в страну.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение) Добавьте "Правду.Ру" в свои источники News.Google,.

Лидеры «Большой семёрки» обсуждают новые антироссийские санкции