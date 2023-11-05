Импорт сжиженного природного газа из России в страны Евросоюза достиг рекордных объёмов. Несмотря на санкции, Испания и Бельгия нарастили импорт российского СПГ вдвое.
Согласно информации из Центра германских исследований Института Европы Российской академии наук, поставки СПГ из России в Европу достигли исторического максимума в прошлом году, составив 16,7 миллиарда кубических метров.
Для сравнения, в 2021 году объём поставок составлял 12,3 миллиарда кубических метров, и в текущем году наблюдается сохранение этой тенденции.
По словам экспертов, для подобных "всплесков" активных закупок, есть несколько причин.
"Не все страны Европы имеют выход к морю и обладают мощностями по регазификации СПГ. Испания традиционно обладает большими объёмами таких мощностей. Но из этих двух стран затем регазифицированный продукт поставляется гораздо большему числу стран, которые продолжают потреблять российский газ", — пояснил "Известиям" и. о. заведующего кафедрой мировой экономики и международных экономических отношений Государственного университета управления Евгений Смирнов.
Между тем испанские власти назвали Россию третьим по величине закупок крупнейшим поставщиком СПГ в страну.
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