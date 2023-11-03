Японская фирма Japan Tobacco International решила не отказываться от россиского бизнеса.
Об этом пишет "Коммерсант" со ссылкой на заявление директора по корпоративным отношениям и коммуникациям JTI Сергея Глушкова. Однако при этом компания не будет продавать в России испарители и прочие современные устройства для потребления никотина.
Компания Japan Tobacco International производит JTI сигареты Winston, Camel, LD, Sobranie, Mevius и "Русский стиль" и работает на русском рынке с 1999 года, когда сигаретный холдинг и появился на свет в результате покупки международного бизнеса R. J. Reynolds компанией Japan Tobacco Inc.
В августе этого года Национальное агенство Украины по предотварещению коррупции (НАПК) внесло JTI список "споносоров войны". Тогда же НАПК заявило, что компании принадлежит 34,9% от всего табачного бизнеса в России.
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