К концу ноября ожидается падение доллара до 90 рублей

К концу ноября, под воздействием налогового периода, прогнозируется, что доллар понизится до отметки в 90 рублей. Инвестиционный стратег Александр Бахтин из "БКС Мир инвестиций" поделился таким прогнозом с "Газета.Ru".

Фото: "Money Roll - 0 Dollar Bills" by 401(K) 2013 is licensed under CC BY-SA 2.0.

Во время налогового периода компании активно обменивают валюту, чтобы уплатить налоги, и часто это происходит ближе к концу этого периода. Например, нефтяные компании обязаны уплачивать налог на добычу полезных ископаемых каждый месяц, и они вынуждены продавать иностранную валюту, заработанную на экспорте нефти. В результате в России появляется дополнительное предложение валюты, что обычно приводит к укреплению рубля.

"Базовую поддержку российская валюта продолжает получать со стороны действия нормативов обязательной продажи экспортерами валютной выручки, относительно комфортных цен на нефть и повышения ключевой ставки. Если доллар продолжит отступать к другим валютам, а нефть будет восстанавливаться, рубль может оттеснить американскую валюту ближе к 92,5 рублям", — сообщил Бахтин.

Однако Бахтин также указывает, что пробить эту сильную зону поддержки для доллара в короткой перспективе будет непросто.

На момент публикации статьи курс рубля умеренно укрепился и приблизился к отметке в 93 рубля за доллар. Ранее инвестиционный стратег назвал новый уровень курса доллара после его снижения до 91,6 рубля.

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