К концу ноября, под воздействием налогового периода, прогнозируется, что доллар понизится до отметки в 90 рублей. Инвестиционный стратег Александр Бахтин из "БКС Мир инвестиций" поделился таким прогнозом с "Газета.Ru".

Фото: "Money Roll - 0 Dollar Bills" by 401(K) 2013 is licensed under CC BY-SA 2.0.