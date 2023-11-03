Челябинские заводы "Электромашина" и СКБ "Турбина" находятся под определенными условиями продажи

0:58 Your browser does not support the audio element. Экономика

Для двух заводов в Челябинске, принадлежащих госкорпорации "Ростех", были определены условия продажи, как указано в документе, подписанном премьер-министром России Михаилом Мишустиным.

Фото: ТГ-канал правительства РФ

Речь идет о предприятиях "Электромашина" и СКБ "Турбина". Эти заводы, вместе с девятью другими предприятиями, были включены в список организаций, чья отчуждение или передача под доверительное управление третьим лицам будет осуществляться при согласовании наблюдательного совета госкорпорации "Ростех" с правительством Российской Федерации.

Первоначальный список включал компании из разных регионов России, однако челябинские предприятия впервые оказались в этом перечне. Об этом сообщает kursdela.biz.

Согласование операций с правительством будет обязательным в случаях, когда предприятия передаются лицам, не связанным с госкорпорацией "Ростех".

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Это Челябинск. НПО "Электромашина" (2)