Для двух заводов в Челябинске, принадлежащих госкорпорации "Ростех", были определены условия продажи, как указано в документе, подписанном премьер-министром России Михаилом Мишустиным.
Речь идет о предприятиях "Электромашина" и СКБ "Турбина". Эти заводы, вместе с девятью другими предприятиями, были включены в список организаций, чья отчуждение или передача под доверительное управление третьим лицам будет осуществляться при согласовании наблюдательного совета госкорпорации "Ростех" с правительством Российской Федерации.
Первоначальный список включал компании из разных регионов России, однако челябинские предприятия впервые оказались в этом перечне. Об этом сообщает kursdela.biz.
Согласование операций с правительством будет обязательным в случаях, когда предприятия передаются лицам, не связанным с госкорпорацией "Ростех".
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