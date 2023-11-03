Аналитик Мильчакова объяснила, зачем Россия наращивает золотовалютные резервы

2:07 Your browser does not support the audio element. Экономика

Россия начала увеличивать свои запасы золота из-за негативных аспектов иностранной валюты, и эта информация была представлена ведущим аналитиком Freedom Finance Global, Натальей Мильчаковой, как сообщает URA. RU.

Фото: "Russian Embassy Berlin flag" is marked with CC0 1.0. by Free public domain CC0 image.

Золотые резервы России достигли исторического максимума. К концу сентября они увеличились на 2% (на 44 тонны) и составили 2,36 тысячи тонн.

"Рост золотых резервов Центрального банка России объясняется тем, что с 2022 года для России доллар США и другие мировые резервные валюты, за исключением юаня, стали 'токсичными', так как почти половина золотовалютных резервов РФ была заблокирована в центральных банках Западных стран", — сказала Наталья Мильчакова.

Она также подчеркнула, что, увеличивая инвестиции в золото, Банк России повышает долю надежного актива, который защищен от ограничений.

"Это правильное решение с точки зрения надежности хранения части резервов государства. Рост доли золота в структуре золотовалютных резервов является для России хорошей заменой доллару США и евро, так как это надежный актив, который защищен от инфляции", — пояснила аналитик.

Также, как добавил директор управления продаж и клиентского обслуживания инвестиционной компании Fontvielle, Руслан Спинка, и другие страны проявляют интерес к увеличению своих запасов золота.

"В последние годы набирает популярность тренд сохранения золотовалютных резервов в самой надежной валюте — драгоценных металлах. Всемирный совет по золоту в своем последнем отчете отметил, что Китай, являясь основным покупателем на мировом рынке, продолжает интересоваться золотом, и этот тренд сохранится до конца 2023 года. Поэтому Россия не единственная страна, идущая по пути увеличения запасов драгоценных металлов в своих резервах", — подчеркнул эксперт.

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