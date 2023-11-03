Работодателей будут штрафовать за маленькие зарплаты

1:14 Your browser does not support the audio element. Экономика

Штраф за зарплату меньше МРОТ составляет до 100 тысяч рублей, сообщила ведущий юрисконсульт КСК ГРУПП Ирина Михеева. Она объяснила, в каких случаях применяется эта мера наказания.

Фото: versiya.info

Российское законодательство надёжно защищает права трудящихся от жадности работодателей. По Трудовому кодексу месячная зарплата добросовестного работника никак не может быть меньше МРОТ.

За нарушение этой нормы ч. 6 и ч. 7 ст. 5.27 КоАП РФ предусмотрена административная ответственность в форме штрафа — от 1-5 тысяч рублей для частных предпринимателей до 50-100 тысяч для юрлиц.

Зарплата меньше МРОТ возможна при неполном рабочем времени или отпуске за свой счет, если сотрудник не выполняет свои должностные обязанности, а также в случае удержаний: приставами — долгов или работодателем — ущерба.

Напомним, сейчас размер МРОТ — 16 242 рубля, а с 1 января он составит 19 242 рубля — соответствующий законопроект уже одобрен Госдумой в первом чтении.

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