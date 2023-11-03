Штраф за зарплату меньше МРОТ составляет до 100 тысяч рублей, сообщила ведущий юрисконсульт КСК ГРУПП Ирина Михеева. Она объяснила, в каких случаях применяется эта мера наказания.
Российское законодательство надёжно защищает права трудящихся от жадности работодателей. По Трудовому кодексу месячная зарплата добросовестного работника никак не может быть меньше МРОТ.
За нарушение этой нормы ч. 6 и ч. 7 ст. 5.27 КоАП РФ предусмотрена административная ответственность в форме штрафа — от 1-5 тысяч рублей для частных предпринимателей до 50-100 тысяч для юрлиц.
Зарплата меньше МРОТ возможна при неполном рабочем времени или отпуске за свой счет, если сотрудник не выполняет свои должностные обязанности, а также в случае удержаний: приставами — долгов или работодателем — ущерба.
Напомним, сейчас размер МРОТ — 16 242 рубля, а с 1 января он составит 19 242 рубля — соответствующий законопроект уже одобрен Госдумой в первом чтении.
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