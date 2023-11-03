Россияне кратно увеличили объемы вывоза злотых слитков из страны с начала 2023 года, констатируют в Федеральной таможенной службе.
Жители России всё чаще выезжают из страны с золотыми слитками в чемодане, сообщает РБК со ссылкой на Федеральную таможенную службу (ФТС).
Представители таможенного ведомства в качестве наиболее яркого примера назвали недавнюю попытку провезти через российскую границу без малого 200 килограммов драгоценного метала.
При этом россиянин не смог ответить на три главных вопроса: откуда золотишко, деньги на приобретение слитков и с какой целью он вывозит их за пределы государства.
В ФТС подчеркнули, что надо более жестко пресекать незаконный вывоз этого драгметалла, так как от является стратегически важным товаром.
Эксперты отмечают, что россияне наращивает покупку и вывоз золота с целью диверсификации резервов и в поисках оптимальной защиты от финансовых кризисов и политических потрясений.
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