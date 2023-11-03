Юрист объяснил, как неактивированная кредитка может загнать в долги

1:47 Your browser does not support the audio element. Экономика Финансы

При открытии дебетовых карт или счетов банки нередко норовят навязать дополнительные продукты или услуги, например кредитную карту. Адвокат, преподаватель Финансового университета при Правительстве РФ Кирилл Данилов объяснил, чем это может грозить.

Фото: Andrey Arkusha, Андрей Аркуша/Global Look Press

По его словам, задолженность на кредитке может образоваться, даже если она не используется. Карта — это всего лишь электронный документ, привязанный к счёту. Если с него оплачиваются какие-то услуги — банковское обслуживание, платное СМС-информирование, подписка на сервисы, — и он опустел, банк автоматом начинает "доить" кредитку.

"Поэтому отсутствие фактического использования карты не может застраховать клиента от возникновения задолженности", — предупредил юрист.

Более того, даже неактивированная кредитная карта может вогнать в долги. Моментом активации считается первый ввод ПИН-кода, но чётких правил на этот счёт нет.

"Банки могут устанавливать и иные способы и периоды активации, в том числе в момент выдачи самой карты при подписании расписки о получении", — пояснил Данилов.

Опасность задолженности по неиспользуемой кредитки в том, что до поры до времени она остаётся скрытой.

"При этом клиент может узнать о списании как через месяц, так и через год, если не ознакомился с условием при подписании договора", — заметил адвокат.

Он посоветовал наотрез отказываться от любого дополнительного продукта в банке и максимально внимательно, буквально под лупой изучать договор. Если же у вас уже есть навязанная банком кредитка — не поленитесь, сходите и закройте её, получив соответствующую справку.

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