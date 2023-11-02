США ввели санкции против семи российских банков

0:44 Your browser does not support the audio element. Экономика

Американские власти в очередной раз расширили свой и без того объемный санкционный список в отношении граждан РФ и российских компаний.

Фото: ru.freepik.com

Об этом свидетельствуют данные, опубликованные 2 ноября на официальном сайте Министерства финансов США.

В общей сложности, в "черный список" попали более 30 физических и около 200 юридических лиц. Как никогда много в списке финансово-кредитных организаций.

В санкционном перечне оказалось сразу семи российских банков — это

АФК Система, Абсолют банк, ХКФ банк, Почта банк, Всероссийский банк развития регионов, Русский стандарт и Арктик СПГ 2.

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Владимир Путин о санкциях