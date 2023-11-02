Американские власти в очередной раз расширили свой и без того объемный санкционный список в отношении граждан РФ и российских компаний.
Об этом свидетельствуют данные, опубликованные 2 ноября на официальном сайте Министерства финансов США.
В общей сложности, в "черный список" попали более 30 физических и около 200 юридических лиц. Как никогда много в списке финансово-кредитных организаций.
В санкционном перечне оказалось сразу семи российских банков — это
АФК Система, Абсолют банк, ХКФ банк, Почта банк, Всероссийский банк развития регионов, Русский стандарт и Арктик СПГ 2.
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