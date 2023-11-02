ЦБ рассмотрел возможные сценарии развития российской экономики

3:27 Your browser does not support the audio element. Экономика Прогнозы и статистика

Центробанк представил три возможных сценария развития российской экономики до 2026 года включительно.

По "базовому" сценарию предвидится повышение процентных ставок с мировыми центробанков, замедление темпов роста глобальной экономики (но не до уровня рецессии), сохранение геополитической напряженности до 2026 года и продолжение структурной перестройки российской экономики для адаптации под международные санкции.

Инфляция в стране должна составить 5-7 процентов по итогам 2023 года, а в 2024-2025 годах опустится до целевых 4 процентов. В то же время темпы роста ВВП России в следующие несколько лет составят 1,5-2,5 процента. Средний размер ключевой ставки будет находиться на уровнях в 6,5-8,5 процента (в 2023-м), 6-7 процентов (в 2024-м), а по итогам 2025 года опустится до 5-6 процентов.

Самый оптимистичный, сценарий "ускоренной адаптации" подразумевает рост внутреннего спроса, быстрое налаживание логистических цепочек и, как следствие, восстановление импорта и рост экспорта.

В таком случае темпы годовой инфляции к концу 2023-го составят 3,5-5,5 процента, а в 2024-2025 годах вернутся к целевому уровню в 4 процента. Темпы роста ВВП в следующие несколько лет чуть поднимутся по сравнению с 2023 и составят 2-3,5 процента (в 2024-м — 2,5-3,5 процента, в 2025-м — 2-3 процента). Средний размер ключевой ставки, в свою очередь, будет находиться на уровнях в 5,5-7,5 процента (в 2023-м), а в следующие несколько лет опустится до 5-6 процентов.

Наконец, сценарий "глобальный кризис" подготовлен на случай продолжающейся фрагментации мировой экономики и торговли и начала рецессии в развитых странах.

При таком раскладе, как полагают в ЦБ, инфляция в России достигнет 13-16 процентов уже к концу 2023 года, в 2024-м — опустится до 8-9 процентов, а в 2025-м — вернется к целевым четырем процентам. ВВП страны сократится на 5-8 процентов к концу 2023-го, по итогам 2024-го — упадет еще на 1-2 процента, а в 2025-м — вырастет максимум на один процент. Средний размер ключевой ставки, в свою очередь, будет находиться на уровнях в 11,5-13,5 процента (в 2023-м), 12-13 процентов (в 2024-м) и 6-7 процентов (в 2025-м).

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