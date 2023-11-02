Управление по взысканию долгов Финляндии конфисковало у россйиских компаний более 40 товарных знаков.
Под распоряжение подпали компании, подпавшие под санкции Евросоюза, в их числе "Сбербанк", Калашников, RT и другие.
Теперь компании не могут распоряжаться своими логотипами на территории страны.
Были конфискованы все товарные знаки и логотипы управляющей компании Russia Today - АНО "ТВ-Новости". Также под арест попал товарный знак белорусской табачной компании, чей контрольный пакет принадлежит белорусскому государству; и ряд разработок Яндекса. Сама компания продолжает работать в Финляндии.
В прошлом году Финляндия наложила арест на имущество главного редактора "Московского Комсомольца" Павла Гусева.
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