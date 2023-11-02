Финляндия конфисковала свыше 40 российских товарных знаков

0:50 Your browser does not support the audio element. Экономика Рынки

Управление по взысканию долгов Финляндии конфисковало у россйиских компаний более 40 товарных знаков.

Фото: openverse.org by Matti Mattila is licensed under CC BY 2.0

Под распоряжение подпали компании, подпавшие под санкции Евросоюза, в их числе "Сбербанк", Калашников, RT и другие.

Теперь компании не могут распоряжаться своими логотипами на территории страны.

Были конфискованы все товарные знаки и логотипы управляющей компании Russia Today - АНО "ТВ-Новости". Также под арест попал товарный знак белорусской табачной компании, чей контрольный пакет принадлежит белорусскому государству; и ряд разработок Яндекса. Сама компания продолжает работать в Финляндии.

В прошлом году Финляндия наложила арест на имущество главного редактора "Московского Комсомольца" Павла Гусева.

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