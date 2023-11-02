Власти Греции оштрафовали компании Procter & Gamble и Unilever на два миллиона евро

1:52 Your browser does not support the audio element. Экономика

Власти Греции оштрафовали компании Procter & Gamble и Unilever на 2 миллиона евро за чрезмерную наценку. Эту меру подтвердил министр развития страны, Костас Скрекас, который указал, что корпорации завышали цены без должного обоснования, сообщает EADaily.

Сумма штрафа будет равномерно разделена между этими компаниями.

"После проведения проверки межведомственной группой по контролю за рынком было наложено максимальное штрафное взыскание в размере 1 миллион евро на каждую из этих транснациональных компаний. Штрафы связаны с нарушением статьи 54 Закона от 29 июля 2023 года о борьбе с недобросовестной прибылью", — подтвердили в ведомстве.

Греческий министр также напомнил, что никто и ничто не может стоять выше закона.

"Мы настроены решительно обеспечивать соблюдение закона, чтобы предотвратить спекуляции и содействовать здоровой конкуренции в интересах греческих семей. Каждый должен осознать критичность ситуации и сложность, с которой домохозяйства сталкиваются при покупке основных потребительских товаров", — подчеркнул Скрекас.

Глава ведомства также напомнил всем компаниям, что они не должны стремиться к наживе в трудные времена для европейских семей.

"Борьба с инфляцией, и особенно с инфляцией, вызванной жадностью, прежде всего, является вопросом социальной ответственности, а также обеспечения единства общества. Проверки будут продолжаться, и штрафы будут налагаться без колебаний. Борьба с высокими ценами продолжается. Мы не останавливаемся", — добавил он.

После уплаты штрафов компании будут обязаны скорректировать цены в магазинах, чтобы граждане Греции не переплачивали.

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