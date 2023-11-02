Россия накопила рекордный золотой запас

1:14 Your browser does not support the audio element. Экономика

Золотой запас России вырос до 2,36 тысячи тонн, достигнув рекордной величины за всю её новейшую историю. Таковы результаты подсчётов РИА Новости, проанализировавшего открытые данные мировых центробанков.

Фото: "NBP Gold" by covilha is licensed under CC BY 2.0.

В рейтинге самых богатых золотом стран РФ по-прежнему остаётся на пятом месте, а возглавляют его США с резервами, оценивающимися в 8,1 тысячи тонн золота. Вторую строчку топ-5 занимает Германия с 3,35 тысячи тонн, третью – Италия, накопившая 2,45 тысячи тонн, на четвёртом месте Франция, у которой 2,4 тысячи тонн драгоценного металла.

В сентябре российская казна увеличила долю золота в своих резервах на два процента, или 44 тонны. На фоне падения цен на золото многие страны наращивают его запасы. Этому способствуют репатриация и диверсификация активов центробанками, напуганными горьким опытом РФ, у которой в рамках западных санкций заморозили половину из её резервов 640 миллиардов долларов.

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