Золотой запас России вырос до 2,36 тысячи тонн, достигнув рекордной величины за всю её новейшую историю. Таковы результаты подсчётов РИА Новости, проанализировавшего открытые данные мировых центробанков.
В рейтинге самых богатых золотом стран РФ по-прежнему остаётся на пятом месте, а возглавляют его США с резервами, оценивающимися в 8,1 тысячи тонн золота. Вторую строчку топ-5 занимает Германия с 3,35 тысячи тонн, третью – Италия, накопившая 2,45 тысячи тонн, на четвёртом месте Франция, у которой 2,4 тысячи тонн драгоценного металла.
В сентябре российская казна увеличила долю золота в своих резервах на два процента, или 44 тонны. На фоне падения цен на золото многие страны наращивают его запасы. Этому способствуют репатриация и диверсификация активов центробанками, напуганными горьким опытом РФ, у которой в рамках западных санкций заморозили половину из её резервов 640 миллиардов долларов.
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