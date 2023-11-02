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Посол России в ФРГ Нечаев: антироссийские санкции обходятся Германии в сотни миллиардов евро

Экономика

По итогам текущего года, Германия может стать единственной индустриальной страной, которая "уйдёт" в рецессию, заявил посол России в ФРГ Сергей Нечаев. По его словам, на антироссийских санкциях Берлин потерял сотни миллиардов евро.

Посол России в ФРГ Нечаев: антироссийские санкции обходятся Германии в сотни миллиардов евро
Фото: "Sanctions banner in men's hand with blurred Russian flag in background" by focusonmore.com is licensed under CC BY 2.0.

В частности, из-за отказа от российского голубого топлива серьёзно страдает промышленный сектор.

"Антироссийские санкции обходятся Германии очень дорого. Прямые потери, недополученная выгода оцениваются экспертами в сотни миллиардов евро, негативные последствия наблюдаются практически во всех отраслях экономики, прежде всего в промышленном секторе", — пояснил Нечаев "Известиям".

Посол уточнил, что падение ВВП Германии в среднем составит 0,4 процента.

Товарооборот между Россией и Германией продолжает сокращаться. В 2022 году его объём снизился на 16,5 процента и составил €49,8 миллиарда. В текущем году наблюдается ещё более значительное сокращение, так как за первые восемь месяцев 2023 года он составил всего €9,3 миллиарда. 

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Автор Екатерина Широкова
Екатерина Широкова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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