По итогам текущего года, Германия может стать единственной индустриальной страной, которая "уйдёт" в рецессию, заявил посол России в ФРГ Сергей Нечаев. По его словам, на антироссийских санкциях Берлин потерял сотни миллиардов евро.

Фото: "Sanctions banner in men's hand with blurred Russian flag in background" by focusonmore.com is licensed under CC BY 2.0.