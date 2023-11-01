Средняя зарплата в России выросла на 7,5% в этом году

1:15 Your browser does not support the audio element. Экономика

Средняя зарплата в России выросла с начала года выросла на 7,5% и превысила 70 тысяч рублей в месяц. Такие данные Росстата озвучила вице-премьер Татьяна Голикова, выступая в среду на генсовете Федерации независимых профсоюзов России.

Фото: tumentoday.ru

Она также напомнила, что уровень безработицы в России достиг исторического минимума в 3%. По словам Голиковой, во многом это стало результатом усилий правительства, совместно с работодателями принимающего меры социальной поддержки — частичное возмещение оплаты труда из бюджета и организацию временной занятости для работников отраслей, пострадавших от санкций.

"Ожидаемое трудоустройство по итогам 2023 года оцениваем в 53 тысячи человек", — отчиталась вице-премьер.

Она привела данные только за восемь месяцев этого года. А по его итогам Минтруд прогнозирует рост средней зарплаты почти на 13%, о чём неделей ранее сообщила заместитель главы ведомства Елена Мухтиярова.

"У нас в целом по средней заработной плате идет достаточно высокий прирост", — сказала она.

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