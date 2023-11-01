Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Республиканец Комер: у Байдена оказались "отмытые" из Китая 40 тысяч долларов
Диетолог призвала сократить употребление красного мяса после 50 лет, чтобы избежать ишемии и инфаркта мозга
Под Апатитами сгорела база отдыха
Франция будет закупать уран у Казахстана
Жительница Оренбурга, сына которой загрызли собаки, подала в суд на блогера за клевету и выиграла
У экс-футболиста сборной России изъяли полкилограмма мефедрона
Средняя зарплата в России выросла на 7,5% в этом году
Диетолог Русакова перечислила продукты, необходимые при болезни Альцгеймера
Актёр Андрей Леонов признался, что часто ненавидел отца

ФТС России собирается ограничить вывоз золота физлицами

0:37
Экономика

Федеральная таможенная служба (ФТС) России введет ограничения на экспорт золота физическими лицами.

ФТС России собирается ограничить вывоз золота физлицами
Фото: "NBP Gold" by covilha is licensed under CC BY 2.0.

Как сообщил заместитель министра финансов РФ Алексей Моисеев на заседании Государственной думы, предложение ФТС в настоящее время рассматривается Минфином.

Замглавы ведомства заявил, что бюджет России понес убытки в связи с нелегальным оборотом золота. В него поступает каждый год пять-шесть тонн драгоценного металла. Моисеев отметил, что концентрат золота, как правило, экспортируется в виде лома и отходов.

 

 

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники News.Google,.

Автор Илья Ключников
Илья Ключников — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру.
Популярное
Оскандалившийся Дмитрий Назаров решил подзаработать, но его план провалился

Актёр Дмитрий Назаров после эмиграции во Францию хотел вернуться в Россию, но потерпел фиаско.

Вернувшемуся из Франции актёру Дмитрию Назарову отказали в выступлении в России
Россиян обязали установить систему ABS на автомобили с 1 декабря 2023 года
Россиян обязали установить систему AБС на автомобили с 1 декабря 2023 года
Врач Александра Филева рассказала, что могут предпринять люди для продления своей жизни
Россиянин пожаловался в полицию на жену-учительницу из-за совращения школьника
Запад надеется, что из-за "пата в СВО" Путин снова даст себя обмануть Любовь Степушова Разрушая Газу, Израиль настраивает против себя мир Андрей Николаев Террор против инородцев — традиционная политика Турции Сергей Лебедев
Российская армия впервые обогнала ВС США по совокупной мощи
Павел Пригожин стал новым руководителем ЧВК "Вагнер"
Ученые назвали самые полезные продукты для людей с ожирением и диабетом
Ученые назвали самые полезные продукты для людей с ожирением и диабетом
Последние материалы
В Амурской области появится российско-китайский проект по картофельной переработке
Самая частая причина для отказа соискателю в российской компании — неадекватное поведение
ФТС России собирается ограничить вывоз золота физлицами
Лондонская библиотека закрылась из-за множества клопов
Врачи рассказали, для кого вредна диета с высоким содержанием клетчатки
Российские товарные знаки подверглись санкциям в Финляндии
Ходаковский рассказал о мобилизованных "либералах" из Екатеринбурга
В Лиге защиты пациентов назвали нарушением Конституции навязывание услуг по ОМС
Диетолог: "Западная диета" приводит к дефициту омега-кислот"
Эксперты назвали главные ошибки худеющих
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2023, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников