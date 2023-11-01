Федеральная таможенная служба (ФТС) России введет ограничения на экспорт золота физическими лицами.
Как сообщил заместитель министра финансов РФ Алексей Моисеев на заседании Государственной думы, предложение ФТС в настоящее время рассматривается Минфином.
Замглавы ведомства заявил, что бюджет России понес убытки в связи с нелегальным оборотом золота. В него поступает каждый год пять-шесть тонн драгоценного металла. Моисеев отметил, что концентрат золота, как правило, экспортируется в виде лома и отходов.
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