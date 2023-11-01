В 2024 году Россия начнет создавать собственное оборудование для выпуска современных чипов

1:52 Your browser does not support the audio element. Экономика

В 2024 году в России начнётся производство литографа для топологии 350 нм.

Фото: Стивен Гоин / Fox News

Запуск производства оборудования для производства чипов с топологией 130 нм запланировано на 2026 год. Производство будет осуществляться на уже существующих площадках в Москве, Зеленограде, Санкт-Петербурге и Новосибирске.

Как утверждает замглавы Минпромторга Василий Шпак, только две компании в мире производят такое оборудование — японская Nikon и голландская ASML.

Сейчас в России освоена 65-нанометровая технология на оборудовании иностранного производства. Ввиду запрета иностранным компаниям на ввоз современного литографического оборудования в Россию, государство в спешном порядке развивает собственное производство. На один только 2024 год заложено, по словам Василия Шпака, 211,4 млрд рублей на развитие отечественных техпроцессов.

Чипы с топологией 350-65 нм используются в микроконтроллерах, силовой электронике, телекоммуникационных схемах, автомобильной электронике и др. Это примерно 60% рынка, говорит Шпак. Большинство экспертов соглашается, что технология будет востребована ещё как минимум 10 лет.

Если данный план будет выполнен в срок, Россия, скорее всего, обгонит Китай, находящийся под аналогичными санкциями со стороны стран Запада. На данный момент Китай обладает единственным производителем литографических машин — Shanghai Micro Electronics Equipment; да и тот работает по технологиям примерно двадцатилетней давности.

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