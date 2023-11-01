Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Уролог Гадзиян рассказал о симптомах цистита
Как раз и навсегда победить примерзающие к стеклу дворники
В Иркутской области завели дело после смерти ребенка в больнице
Хирург Каабак рассказал, почему у человека не приживается свиное сердце
Сын Пригожина Павел стал новым главой ЧВК «Вагнер»
Диетолог Соломатина рассказала о позитивных эффектах отказа от алкоголя
Парня и девочку задержали по подозрению в убийстве старушки под Нижним Новгородом
Врач Белоусов назвал безопасную дозу кофе в сутки
Погранкомитет: ВСУ стянули 120 тысяч военных в направлении границы с Белоруссией

Глава "Газпрома": западные компании хотели бы вернуть российский газ на рынок в ЕС

1:00
Экономика

Западный бизнес мечтает о возвращении российского газа на рынок Европы. Такой информацией поделился председатель правления ПАО "Газпром" Алексей Миллер, выступая на пленарном заседании Петербургского международного газового форума.

Глава "Газпрома": западные компании хотели бы вернуть российский газ на рынок в ЕС
Фото: Оpenverse by BalkanPhotos is licensed under "Gazprom, Omsk" by BalkanPhotos is licensed under CC BY 2.0.

"Западные компании предпочли бы, чтобы газовые потоки из России вернулись", — сказал Миллер.

А топлива европейским странам нужно много, гораздо больше, чем они производят, считает глава "Газпрома".

"Государства Европы традиционно всегда потребляли больше, чем добывали, добывают и будут добывать", — отметил Миллер.

Однако сделать с этом страны ЕС ничего не могут, потому что они не обладают такими запасами топлива.

Между тем, спрос на газ будет только увеличиваться в будущем, уверен глава "Газпрома". А новыми центрами газового рынка станут страны Юга и Азиатско-Тихоокеанского региона, с которыми РФ налаживает сорудничество.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники News.Google,.

Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Популярное
Оскандалившийся Дмитрий Назаров решил подзаработать, но его план провалился

Актёр Дмитрий Назаров после эмиграции во Францию хотел вернуться в Россию, но потерпел фиаско.

Вернувшемуся из Франции актёру Дмитрию Назарову отказали в выступлении в России
Россиян обязали установить систему ABS на автомобили с 1 декабря 2023 года
Россиян обязали установить систему AБС на автомобили с 1 декабря 2023 года
Врач Александра Филева рассказала, что могут предпринять люди для продления своей жизни
Россиянин пожаловался в полицию на жену-учительницу из-за совращения школьника
Запад надеется, что из-за "пата в СВО" Путин снова даст себя обмануть Любовь Степушова Разрушая Газу, Израиль настраивает против себя мир Андрей Николаев Террор против инородцев — традиционная политика Турции Сергей Лебедев
Российская армия впервые обогнала ВС США по совокупной мощи
Ученые назвали самые полезные продукты для людей с ожирением и диабетом
ВС РФ стали армией №1 в мире - почему военспецы не согласны
ВС РФ стали армией №1 в мире - почему военспецы не согласны
Последние материалы
Уролог Гадзиян рассказал о симптомах цистита
В Иркутской области завели дело после смерти ребенка в больнице
Хирург Каабак рассказал, почему у человека не приживается свиное сердце
Глава "Газпрома": западные компании хотели бы вернуть российский газ на рынок в ЕС
Сын Пригожина Павел стал новым главой ЧВК «Вагнер»
Процессуальный хакинг: адвокаты потребкооператива посчитали обращение с УПК вольным
Диетолог Соломатина рассказала о позитивных эффектах отказа от алкоголя
Диетолог назвал полезную альтернативу коровьему молоку
Парня и девочку задержали по подозрению в убийстве старушки под Нижним Новгородом
Врач Белоусов назвал безопасную дозу кофе в сутки
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2023, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников