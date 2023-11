Your browser does not support the audio element.

Западный бизнес мечтает о возвращении российского газа на рынок Европы. Такой информацией поделился председатель правления ПАО "Газпром" Алексей Миллер, выступая на пленарном заседании Петербургского международного газового форума.

Фото: Оpenverse by BalkanPhotos is licensed under "Gazprom, Omsk" by BalkanPhotos is licensed under CC BY 2.0.