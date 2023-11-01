Западный бизнес мечтает о возвращении российского газа на рынок Европы. Такой информацией поделился председатель правления ПАО "Газпром" Алексей Миллер, выступая на пленарном заседании Петербургского международного газового форума.
"Западные компании предпочли бы, чтобы газовые потоки из России вернулись", — сказал Миллер.
А топлива европейским странам нужно много, гораздо больше, чем они производят, считает глава "Газпрома".
"Государства Европы традиционно всегда потребляли больше, чем добывали, добывают и будут добывать", — отметил Миллер.
Однако сделать с этом страны ЕС ничего не могут, потому что они не обладают такими запасами топлива.
Между тем, спрос на газ будет только увеличиваться в будущем, уверен глава "Газпрома". А новыми центрами газового рынка станут страны Юга и Азиатско-Тихоокеанского региона, с которыми РФ налаживает сорудничество.
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