Глава "Газпрома": западные компании хотели бы вернуть российский газ на рынок в ЕС

1:00 Your browser does not support the audio element. Экономика

Западный бизнес мечтает о возвращении российского газа на рынок Европы. Такой информацией поделился председатель правления ПАО "Газпром" Алексей Миллер, выступая на пленарном заседании Петербургского международного газового форума.

Фото: Оpenverse by BalkanPhotos is licensed under "Gazprom, Omsk" by BalkanPhotos is licensed under CC BY 2.0.

"Западные компании предпочли бы, чтобы газовые потоки из России вернулись", — сказал Миллер.

А топлива европейским странам нужно много, гораздо больше, чем они производят, считает глава "Газпрома".

"Государства Европы традиционно всегда потребляли больше, чем добывали, добывают и будут добывать", — отметил Миллер.

Однако сделать с этом страны ЕС ничего не могут, потому что они не обладают такими запасами топлива.

Между тем, спрос на газ будет только увеличиваться в будущем, уверен глава "Газпрома". А новыми центрами газового рынка станут страны Юга и Азиатско-Тихоокеанского региона, с которыми РФ налаживает сорудничество.

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