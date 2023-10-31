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В Свердловской области снизилась стоимость курятины после вопроса Путина

0:58
Экономика

В Свердловской области стоимость курятины была снижена после заявления президента РФ Владимира Путина. Согласно данным издания URA.RU, цены снизились на 2,5%.

В Свердловской области снизилась стоимость курятины после вопроса Путина
Фото: Openverse by Compassion in World Farming is licensed under CC BY-NC-SA 2.0

В ходе совещания с правительством 25 октября, Владимир Путин выразил обеспокоенность ростом цен на птицеводческую продукцию и попросил доложить о причинах этого явления. Он ссылался на статистику Росстата, которая указывала, что с начала года цены на курятину выросли на 28,5%.

Глава государства задал вопрос министру сельского хозяйства Дмитрию Патрушеву о причинах стремительного роста цен на курятину.

Министр Патрушев ответил, что экономических оснований для увеличения цен нет, и производители уже начали снижать стоимость продукции. Это снижение цен теперь также затронуло Свердловскую область.

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«Чего курятина так подорожала?»: Владимир Путин отчитал министра Патрушева из-за роста цен на птицу
Автор Олег Логинов
Олег Логинов — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру
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