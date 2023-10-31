В Свердловской области стоимость курятины была снижена после заявления президента РФ Владимира Путина. Согласно данным издания URA.RU, цены снизились на 2,5%.
В ходе совещания с правительством 25 октября, Владимир Путин выразил обеспокоенность ростом цен на птицеводческую продукцию и попросил доложить о причинах этого явления. Он ссылался на статистику Росстата, которая указывала, что с начала года цены на курятину выросли на 28,5%.
Глава государства задал вопрос министру сельского хозяйства Дмитрию Патрушеву о причинах стремительного роста цен на курятину.
Министр Патрушев ответил, что экономических оснований для увеличения цен нет, и производители уже начали снижать стоимость продукции. Это снижение цен теперь также затронуло Свердловскую область.
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