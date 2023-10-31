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Гендиректор Carlsberg Аруп-Андерсен: власти России украли наш бизнес

1:04
Экономика

Генеральный директор датской пивоваренной компании Carlsberg Джейкоб Аруп-Андерсен выразил мнение, что российские власти осуществили национализацию его бизнеса в России, сообщает "Газета.Ru" со ссылкой на агентство Reuters.

Гендиректор Carlsberg Аруп-Андерсен: власти России украли наш бизнес
Фото: Openverse by Hammerhead27 is licensed under CC BY-NC-SA 2.0

Он подчеркнул, что компания не намерена идти на компромисс с российскими властями.

"Нет никакого способа обойти тот факт, что они украли наш бизнес в России, и мы не собираемся помогать им придать этому видимость законности", — отметил он.

16 июля президент России Владимир Путин подписал указ о передаче иностранных активов компаний Danone и "Балтика" под управление Росимущества. Это включало в себя временное управление госкорпорации 98,56% акций "Балтики", принадлежащих Carlsberg, 1,35% акций, находящихся в собственности ООО "Хоппи юнион", а также 0,09% в руках Carlsberg Deutschland GmbH.

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Новые условия выхода для иностранных компаний// Carlsberg обвиняет Росимущество в краже бизнеса
Автор Олег Логинов
Олег Логинов — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру
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