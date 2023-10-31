Курс доллара на Мосбирже рекордно снизился до 92 рублей

1:00 Your browser does not support the audio element. Экономика

Курс доллара на Мосбирже ниже 92 руб., такой показатель зафиксирован впервые с 2 августа. Таковы данные торгов на 31 октября.

Фото: Svancara Petr/CTK

На 9:59 мск, доллар упал до 92 руб. (-0,92%). К 10:03 мск он снижение замедлилось и был зафиксирован показатель на уровне 92,15 руб. (-0,77%).

Евро терял 0,79%, опускаясь до 97,87 руб., а юань находился на отметке в 12,55 руб. (-0,71%).

В ноябре прогнозируется ослабление курса рубля. Но в целом в следующем месяце рубль не выйдет за пределы коридора 88-92 ₽/$, приходит к выводу аналитик.

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