Что будет с курсом рубля в ноябре: прогноз экспертов

1:36 Your browser does not support the audio element. Экономика

Недавнее решение Центробанка о повышении ключевой ставки — основной фактор, который будет влиять на курс рубля в ноябре, полагает директор по инвестициям General Invest Алексей Губин.

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Высокая ставка поддержит российскую национальную валюту, уверен эксперт.

"Для рубля решение ЦБ — позитивный фактор", — объяснил он Финансам Mail.ru.

Более того, рубль уже отреагировал на повышение ставки, укрепившись сразу на 1,3% 27 октября, когда ЦБ объявил о своём решении.

Впрочем, у высокой ключевой ставки есть и оборотная сторона — снижение кредитной активности, которое неизбежно отразится на потребительском спросе. Так что на значительный рост рубля рассчитывать не приходится. Но этот тренд, вероятно, будет несколько скомпенсирован решением президента о продаже валютной выручки экспортёрами, влияние которого более растянуто по времени.

По прогнозам специалиста, в первую неделю ноября российская валюта может даже слегка ослабнуть, но в целом в течение месяца курс рубля не выйдет за пределы коридора 88–92 ₽/$.

Другие эксперты также хвалят ЦБ за повышение ставки, но их ожидания от рубля пессимистичнее.

"В базовом сценарии в ближайшие недели мы ожидаем закрепления доллара в диапазоне 92–95 рублей", — сообщил аналитик "БКС Мир инвестиций" Денис Буйволов.

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