Цифровой рубль: будущее международной торговли

1:33 Your browser does not support the audio element. Экономика

Использование цифрового рубля может сыграть важную роль в мировой торговле, поскольку его применение позволит снизить затраты и риски, связанные с внешнеторговыми операциями. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на заместителя министра финансов России, Алексея Моисеева.

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"Почему я считаю, что цифровой рубль сыграет значительную роль в мировой торговле? Во-первых, он резко снизит затраты для участников внешнеэкономической деятельности. Во-вторых, он резко уменьшит риски, связанные с недобросовестным поведением финансовых партнеров, а также самих торговых партнеров. Эти два фактора, в конечном итоге, приведут к тому, что роль цифрового рубля в мировой торговле станет весьма существенной", — заявил Моисеев в своем выступлении.

Согласно замминистру, использование цифровых валют станет возможным только после стандартизации, работа над которой находится на раннем этапе.

С начала августа в России стартовали тестовые операции с реальными цифровыми рублями, в которых участвуют 13 банков, включая ВТБ, Альфа-банк, Газпромбанк, Промсвязьбанк, Росбанк, Совкомбанк, "Ак Барс", "Дом.РФ", "Синара", Ингосстрах Банк, ТКБ, МТС-банк и КИВИ Банк, а также ограниченное количество их клиентов. В октябре к тестированию цифрового рубля также присоединится "Сбербанк".

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