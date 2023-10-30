Ведущий экономический советник компании Allianz Мохаммед Эль-Эриан подчеркнул, что мировая экономика может столкнуться с финансовыми трудностями, если военный конфликт на Ближнем Востоке между Израилем и радикальной палестинской группировкой ХАМАС усилится. Эту информацию сообщает CNBC.
По его мнению, с увеличением напряженности в регионе ситуация становится все более рискованной, и чем дольше продлится конфликт, тем серьезнее это скажется на мировой экономике. В наихудшем случае можно ожидать ускорения замедления роста мирового ВВП, а также увеличения инфляции.
Эль-Эриан также отметил, что глобальная экономика подвергается риску более глубокой фрагментации рынков в случае усиления геополитических напряженностей на Ближнем Востоке.
Ранее сообщалось, что Всемирная торговая организация выразила беспокойство по поводу перспектив развития мировой экономики в свете процессов деглобализации.
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