Мировой экономике прогнозируют финансовую угрозу

Ведущий экономический советник компании Allianz Мохаммед Эль-Эриан подчеркнул, что мировая экономика может столкнуться с финансовыми трудностями, если военный конфликт на Ближнем Востоке между Израилем и радикальной палестинской группировкой ХАМАС усилится. Эту информацию сообщает CNBC.

Фото: PUBLISHED BY Amanda Hansen https://www.wibestbroker.com/shares-up-buoyed-by-stellar-corporate-earnings-results/?amp

По его мнению, с увеличением напряженности в регионе ситуация становится все более рискованной, и чем дольше продлится конфликт, тем серьезнее это скажется на мировой экономике. В наихудшем случае можно ожидать ускорения замедления роста мирового ВВП, а также увеличения инфляции.

Эль-Эриан также отметил, что глобальная экономика подвергается риску более глубокой фрагментации рынков в случае усиления геополитических напряженностей на Ближнем Востоке.

Ранее сообщалось, что Всемирная торговая организация выразила беспокойство по поводу перспектив развития мировой экономики в свете процессов деглобализации.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение) Добавьте "Правду.Ру" в свои источники News.Google,.