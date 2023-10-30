"Газпром" может войти в состав владельцев Aurus

1:11 Your browser does not support the audio element. Экономика

Российская компания Aurus, занимающаяся выпуском автомобилей luxury-класса, продаст долю "Газпрому", утверждают источники от акционеров компании.

Фото: Pravda.Ru

Сделка будет денежной, поскольку производителю нужны инвестиции для дальнейшего развития бизнеса. В данный момент автомобильное производство Aurus убыточно.

Сумма сделки и размер доли "Газпрома" пока не объявлены, но, по информации одного из источников, энергетический гигант может приобрести до 40% акций автопроизводителя. По сути, сделка представляет собой прямую финансовую поддержку компании, которая производит машины для первых лиц страны, включая президентские лимузины.

Aurus создан в 2013 году ФГУП "НАМИ" (Центральный научно-исследовательский автомобильный и автомоторный институт) для создания машин класса "люкс". За 2021 год прибыль компании составила 271,1 млн рублей, а чистый убыток — 953,6 млн рублей.