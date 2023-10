Конфликт на Украине привел к увеличению глобального спроса на вольфрам и обострил дефицит этого металла из-за увеличения производства боеприпасов, сообщает издание EADaily со ссылкой на заявление генерального директора канадской горнодобывающей компании Almonty Industries Льюиса Блэка.

Фото: Openverse by Fairphone is licensed under CC BY-NC 2.0