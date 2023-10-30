Конфликт на Украине привел к увеличению глобального спроса на вольфрам и обострил дефицит этого металла из-за увеличения производства боеприпасов, сообщает издание EADaily со ссылкой на заявление генерального директора канадской горнодобывающей компании Almonty Industries Льюиса Блэка.
По его словам, развитые страны столкнулись с нехваткой боеприпасов, и увеличить производство их традиционных видов, которые существуют уже многие десятилетия, оказалось невозможным. Многие страны теперь стремятся наращивать производство боеприпасов, и для этого им необходим вольфрам.
Однако снабжение вольфрамом оказалось ограниченным, и большая часть этого металла добывается в Китае и России, особенно в КНР. Другими важными поставщиками вольфрама на мировом рынке являются Вьетнам, Боливия и Австрия.
С недавних пор Китай укрепил свою позицию на рынке благодаря низким ценам, что сделало его ключевым поставщиком этого важного металла.
В связи с этой ситуацией компания Almonty Industries планирует возобновить работу своего филиала в Южной Корее, который был закрыт в 1990-х годах.
Генеральный директор компании подчеркнул важность разработки стратегии в случае отрезания развитых стран от снабжения вольфрамом, хотя точно предсказать действия Китая невозможно. Он выразил сомнение в том, что КНР готова добровольно отказаться от своей доли на рынке вольфрама.
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