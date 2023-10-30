По данным Центробанка, больше половины задолженностей по ипотеке приходится на людей в возрастной категории от 20 до 38 лет. Для 39% ипотечных займов, которые были взяты в январе-июне, возраст заемщика составлял более 65 лет. За последнее полугодие доля таких кредиторов увеличилась на 9%.
Портрет ипотечного заемщика показывает возрастающую долговую нагрузку: у 8 из 10 граждан, которые взяли ипотеку во II квартале, уже имелся кредит.
Также по данным регулятора, на 1 июля текущего года, число заёмщиков впервые превысило 10 миллионов человек, что составляет 12% от трудоспособного населения. Один из четырех взявших ипотеку, мог взять ее на ремонт.
Больше чем у 50% ипотечных кредитов остаточная задолженность составляет от 1 до 5 миллионов рублей. При этом, треть портфеля формируется кредитами с долгом более 5 миллионов рублей.
Также регулятор собирается обсудить с кредитными организациями подходы к оценке кредитоспособности заемщиков, которые брали кредит для оплаты первоначального взноса. Согласно данным ЦБ, в апреле-июне текущего года 6,2% заемщиков брали кредит на сумму свыше 100 тыс. рублей до получения ипотеки. В Банке России считают, что такие кредиты могли использоваться для первоначального взноса.
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