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"Авито Авто": продажи машин c трёхлетним пробегом выросли на 19% в III квартале

2:09
Экономика » Рынки

К концу третьего квартала текущего года средняя цена автомобиля с трехлетним пробегом составила 2 570 000 рублей. Согласно исследованию "Авито-Авто", среди наиболее популярных марок таких автомобилей в июле-сентябре оказались: ВАЗ (LADA), Kia, Hyundai, Toyota и BMW.

"Авито Авто": продажи машин c трёхлетним пробегом выросли на 19% в III квартале
Фото: openverse by RL GNZLZ is licensed under CC BY-SA 2.0

Доля продаж ВАЗ (LADA) Granta составляет 5,5% от всего объема продаж автомобилей с трехлетним пробегом, средняя цена за эту модель — 825 000 рублей. На втором месте в рейтинге ВАЗ (LADA) Vesta с долей продаж в 3,2%, его средняя цена составила 1 253 000 рублей. На третьем месте находится Toyota Camry с долей продаж в 2,6%, его средняя цена — 3 460 000 рублей. На четвертом месте — Hyundai Solaris с показателем 1 650 000 рублей и долей продаж в 2,2%.

Также в рейтинг вошли Volkswagen Polo, Hyundai Creta, Skoda Rapid, Lada Largus.

В опросе участвовали респонденты, покупающие или продающие автомобили за июль-сентябрь в 2023 году.

Эксперты "Авито-Авто" зафиксировали, что в 2023 году выросло число тех, кто впервые выставляет свой автомобиль на продажу. В июле был самый большой прирост таких объявлений в ценовой зоне от 5 миллионов рублей (+45%). Более половины (51%) продавцов, выставляющих объявления впервые из Москвы и Санкт-Петербурга, 33% из них — мужчины 20-29 лет.

Ранее "Авито Авто" в ходе исследования вывило изменение показателей предложений и спроса на машины с пробегом из-за роста параллельного импорта. В июле этого года спрос на автомобили с пробегом вырос на 38% относительно того же периода 2022 года.

 

 

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Автор Илья Ключников
Илья Ключников — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру.
Редактор Юлия Романёнок
Юлия Романëнок — выпускающий редактор Правды.Ру
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