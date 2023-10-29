Оптовый рынок снижает цены на топливо, Но АЗС пока не спешат подстроиться

1:37 Your browser does not support the audio element. Экономика

Постепенное снижение цен на топливо началось на оптовом рынке после ограничения его экспорта, но розничные продавцы пока не спешат менять тарифы на автозаправочных станциях (АЗС). Об этом заявил заместитель декана кафедры экономики Финансового университета Иван Петров в интервью "Российской Газете".

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"Особенно это заметно в ценах на дизельное топливо. Высокие цены на него пытаются объяснить наличием на рынке нефтепродуктов наиболее эмкого московского региона преимущественно премиальных сортов дизельного топлива", — сказал Петров.

При этом он подчеркнул, что если бы власти оперативно реагировали на ход торгов на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже (СПбМТСБ), то ситуацию со взлетом цен на топливо в России можно было бы избежать, используя только рыночные механизмы воздействия, а не переходя на ручное управление, как это произошло в настоящее время.

С конца июля на СПбМТСБ был замечен аномальный рост цен на основные виды топлива. С 21 сентября правительство РФ ввело запрет на экспорт бензина и дизельного топлива, а с 6 октября внесло корректировки в демпфер и ужесточило требования к продаже нефтепродуктов на бирже.

В результате стоимость топлива сократилась почти на 30% с рекордных значений. По словам независимого эксперта Константина Церазова, после принятых правительством мер по стабилизации рынка главным индикатором цен на топливо может стать курс рубля.

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Частные АЗС начали снижать цены