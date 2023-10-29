Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Германия готовится к обороне в случае гипотетической войны в Европе
Сексолог Шевченко назвал главную причину, по которой исчезает интерес к сексу
Прохор Шаляпин проиграл соцработнику в "Перепой звезду" с разгромным счётом
Изменения в мозге у женщин во время менструального цикла: открытия ученых из UCSB
Невролог посоветовал проверять уровень глюкозы в крови для профилактики инсульта
Дочь Пригожина рассказала о микроинсульте и опасности стресса в своей жизни
Фанаты "Марселя" закидали камнями автобус с игроками "Лиона"
Украинцы просят помощи у России в возвращении отнятых Западом детей, заявил Лукьянцев
Росавиация: аэродром Махачкалы освобождён от несанкционированно проникших туда людей

Оптовый рынок снижает цены на топливо, Но АЗС пока не спешат подстроиться

1:37
Экономика

Постепенное снижение цен на топливо началось на оптовом рынке после ограничения его экспорта, но розничные продавцы пока не спешат менять тарифы на автозаправочных станциях (АЗС). Об этом заявил заместитель декана кафедры экономики Финансового университета Иван Петров в интервью "Российской Газете".

Оптовый рынок снижает цены на топливо, Но АЗС пока не спешат подстроиться
Фото: openverse by Franco Folini is licensed under CC BY-SA 2.0

"Особенно это заметно в ценах на дизельное топливо. Высокие цены на него пытаются объяснить наличием на рынке нефтепродуктов наиболее эмкого московского региона преимущественно премиальных сортов дизельного топлива", — сказал Петров.

При этом он подчеркнул, что если бы власти оперативно реагировали на ход торгов на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже (СПбМТСБ), то ситуацию со взлетом цен на топливо в России можно было бы избежать, используя только рыночные механизмы воздействия, а не переходя на ручное управление, как это произошло в настоящее время.

С конца июля на СПбМТСБ был замечен аномальный рост цен на основные виды топлива. С 21 сентября правительство РФ ввело запрет на экспорт бензина и дизельного топлива, а с 6 октября внесло корректировки в демпфер и ужесточило требования к продаже нефтепродуктов на бирже.

В результате стоимость топлива сократилась почти на 30% с рекордных значений. По словам независимого эксперта Константина Церазова, после принятых правительством мер по стабилизации рынка главным индикатором цен на топливо может стать курс рубля.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники News.Google,.

Частные АЗС начали снижать цены
Автор Даниил Полоников
Даниил Сергеевич Полоников (19 декабря 2003 года, Иваново) — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Популярное
Названа пища, защищающая от болезни Альцгеймера и сердечных заболеваний

Столетие исследований свидетельствует о том, что употребление продуктов, обогащенных полифенолами, может предотвращать сердечные заболевания и болезнь Альцгеймера

Названа пища, защищающая от болезни Альцгеймера и сердечных заболеваний
Певица Вика Цыганова заявила о двойной жизни Олега Газманова после выступления в Дубае
Певица Вика Цыганова обвинила Олега Газманова в лицемерии
В Волновахе расстреляна семья из девяти человек, включая двух детей
Важные факторы риска и профилактика инсульта: советы кардиолога
Словакия прекратила помощь Украине: чего ожидать? Андрей Николаев Когда-то Шпицберген был русским Сергей Лебедев Европарламент и СБ ООН разбираются с Сербией из-за Косова Михаил Плисюк
С протянутой рукой: Галкин* стал новым солистом группы "Ласковый Май"
В Москве школьник обещал расстрелять одноклассников из-за травли с их стороны
Ученые нашли способ защитить больше людей от инсульта
Ученые нашли способ защитить больше людей от инсульта
Последние материалы
Дочь Пригожина рассказала о микроинсульте и опасности стресса в своей жизни
Фанаты "Марселя" закидали камнями автобус с игроками "Лиона"
Украинцы просят помощи у России в возвращении отнятых Западом детей, заявил Лукьянцев
Росавиация: аэродром Махачкалы освобождён от несанкционированно проникших туда людей
Вика Цыганова обвинила Дудя* в фейковом интервью
Израиль после беспорядков в Махачкале призвал РФ обеспечить безопасность евреев
Певица Максим рассказала, что у нее хотели забрать детей ради имущества
Министр нацполитики Чечни высказался против антисемитских акций в Махачкале
Профессор Конев рассказал, что нужно делать для предотвращения инсульта
Врач Сутормин рассказал, что инсульт может поразить в любом возрасте
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2023, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников