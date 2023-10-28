ЕС и США сорвали важнейшее соглашение по полезным ископаемым

1:27 Your browser does not support the audio element. Экономика

В Евросоюзе считают, что не смогли достичь с США по полезным ископаемым из-за действий Вашингтона. А соглашение важнейшее, поскольку речь идёт в том числе о ресурсах для производства полупроводников и батарей.

Фото: CreativeCommons by motiqua is licensed under CC BY 2.0.

"США и Евросоюз не смогли в последнее время достичь соглашения по важнейшим полезным ископаемым, поскольку США выдвинули дополнительные требования, выходящие за рамки соглашения, подписанного Японией и Вашингтоном в начале этого года", — заявил вице-президент Еврокомиссии Валдис Домбровскис.

По его словам, трудности при подписании соглашения возникли из-за того, что США предъявляют к Евросоюзу больше требований, нежели к Японии.

Соглашение о полезных ископаемых было одним из двух документов, которые так и не были согласованы в преддверии саммита ЕС — США, наряду с соглашением по стали и алюминию, сообщает агентство "Прайм".

Вопрос об обеспечении поставок имеет важное значение. Например, недавно Китай ввёл ограничения на экспорт некоторых рекдоземельных металлов. В США и в странах Евросоюза неоднократно подчёркивали необходимость координации в вопросах добычи и поставок полезных ископаемых, поскольку это вопрос обеспечения безопасности.

Однако судя по заявлению Домбровскиса, с координацией дела обстоят не очень хорошо.

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