Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Apple использовала российскую песню в рекламе нового iPhone 15
Российское Минсельхоз отказалось от отдельной программы по выращиванию хмеля
В Германии археологи обнаружили средневековый скелет с протезом руки
Точно не известно, где прячется Пугачёва
Онкологию назвали одной из самых распространенных причин смерти
Врач Потешкин рассказал, как побороть зависимость от еды
Ученые назвали алкогольные напитки, снижающие уровень холестерина
Комментатор Василий Уткин рассказал о своем здоровье
Диетолог Зубарева заявила, что ожирение провоцирует старение и развитие рака

ЕС и США сорвали важнейшее соглашение по полезным ископаемым

1:27
Экономика

В Евросоюзе считают, что не смогли достичь с США по полезным ископаемым из-за действий Вашингтона. А соглашение важнейшее, поскольку речь идёт в том числе о ресурсах для производства полупроводников и батарей.

ЕС и США сорвали важнейшее соглашение по полезным ископаемым
Фото: CreativeCommons by motiqua is licensed under CC BY 2.0.

"США и Евросоюз не смогли в последнее время достичь соглашения по важнейшим полезным ископаемым, поскольку США выдвинули дополнительные требования, выходящие за рамки соглашения, подписанного Японией и Вашингтоном в начале этого года", — заявил вице-президент Еврокомиссии Валдис Домбровскис.

По его словам, трудности при подписании соглашения возникли из-за того, что США предъявляют к Евросоюзу больше требований, нежели к Японии.

Соглашение о полезных ископаемых было одним из двух документов, которые так и не были согласованы в преддверии саммита ЕС — США, наряду с соглашением по стали и алюминию, сообщает агентство "Прайм".

Вопрос об обеспечении поставок имеет важное значение. Например, недавно Китай ввёл ограничения на экспорт некоторых рекдоземельных металлов. В США и в странах Евросоюза неоднократно подчёркивали необходимость координации в вопросах добычи и поставок полезных ископаемых, поскольку это вопрос обеспечения безопасности.

Однако судя по заявлению Домбровскиса, с координацией дела обстоят не очень хорошо.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники News.Google,.

Автор Антон Куликов
Антон Владимирович Куликов — журналист, обозреватель Правды.Ру
Популярное
Китайские автомобили популярны в России, но с ними связаны определенные риски

В этом году китайские автопроизводители представили на российском рынке множество новых моделей.

Стало известно, с какими проблемами столкнутся владельцы китайских машин в России
Местонахождение Пугачёвой наконец-то стало известно
Алла Пугачева и Максим Галкин выбрали Кипр: новое место жительства и родители двойняшек
Внук Аллы Пугачевой закричал кричит от страха в США
Юрий Антонов считает, что вмешиваться в личную жизнь Пугачёвой не следует
Словакия прекратила помощь Украине: чего ожидать? Андрей Николаев Когда-то Шпицберген был русским Сергей Лебедев Европарламент и СБ ООН разбираются с Сербией из-за Косова Михаил Плисюк
Кровь стала густой: врачи назвали ошибку в питании, которая уносит жизни
Перелом у Авдеевки произошёл: российские бойцы уверены в победе
Исследователи поймали неизвестный сигнал глубоко под землей
Исследователи поймали неизвестный сигнал глубоко под землей
Последние материалы
Российское Минсельхоз отказалось от отдельной программы по выращиванию хмеля
В Германии археологи обнаружили средневековый скелет с протезом руки
Точно не известно, где прячется Пугачёва
ЕС и США сорвали важнейшее соглашение по полезным ископаемым
Онкологию назвали одной из самых распространенных причин смерти
Врач Потешкин рассказал, как побороть зависимость от еды
Ученые назвали алкогольные напитки, снижающие уровень холестерина
Комментатор Василий Уткин рассказал о своем здоровье
В Великобритании объяснили, зачем Украине поставили ракеты ATACMS
Диетолог Зубарева заявила, что ожирение провоцирует старение и развитие рака
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2023, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников